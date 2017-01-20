​BBC и Первый канал закрыли тему утечки серии «Шерлока»

Первый канал завершил расследование по утечке заключительной серии четвертого сезона сериала «Шерлок» (напомним, что эпизод появился в интернете за день до мировой премьеры, причем в варианте Первого канала — с озвучкой и русифицированной графикой).

Оказалось, что файл с фильмом оказался в глобальной сети по вине одного из сотрудников канала. Он, «не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть, — объяснили представители Первого. — Мы хотим заверить наших партнеров и зрителей, что по следам этого инцидента мы полностью поменяли протоколы безопасности с тем, чтобы избежать повторения подобного. Мы приносим свои извинения HartswoodFilms, BBC Worldwide и фанатам «Шерлока» по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки».

В свою очередь, английская сторона извинения приняла и заявила, что каких-либо санкций против своего российского партнера вводить не станет (к слову, в соцсетях ранее распространялась информация, что якобы BBC откажется от всяких отношений с российскими телеканалами). «BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем, — заявили представители BBC, их цитирует InterMedia. — Мы будем работать совместно с Первым каналом, чтобы это обеспечить. Мы хотели бы поблагодарить фанатов «Шерлока» по всему миру, которые объединились и помогли нам и российским коллегам минимизировать последствия утечки эпизода. BBC Worldwide благодарит Первый канал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой».