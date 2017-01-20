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​ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин сталкивался с насилием в семье

Но за декриминализацию побоев в семье выступают 59 процентов опрошенных

Каждый десятый россиянин столкнулся с побоями в своей семье, каждый третий знает о таких случаях в семьях знакомых. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи спросили у жителей страны их мнение об адекватном наказании для семейных дебоширов.

Большинство россиян уверено, что государство должно применять санкции к людям, совершающим насилие в семье. Наиболее адекватным наказанием считаются исправительные работы (25%). Штраф выбирают 13 процентов опрошенных. Есть и те, кто предлагают в качестве наказания заключение под стражу. 16 процентов выступили за арест на 15 суток, шесть процентов за условный тюремный срок, десять процентов — за реальный.

«Идея смягчения наказания, перевод из разряда уголовных в административные преступления, для лиц, совершивших подобное преступление впервые, нашла поддержку более чем у половины наших сограждан (59%). Выступают против такого подхода 33 процента россиян. Положительный эффект от принятия подобного закона прогнозируют 41 процента респондентов. По их мнению, число случаев насилия в семье уменьшится. Напротив, ухудшения ситуации ожидают 13 процентов, и еще 40 процентов полагают, что существенных изменений не произойдет», - рассказали исследователи.

Кстати, осуждают насилие в семье 79 процентов опрошенных, а 19 процентов допускают применение силы в отношении супругов и детей.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 13-15 января 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 189, комментариев: 0


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