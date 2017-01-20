​Погибла исполнительница «Ламбады»

В Бразилии погибла певица Лоалва Браз — солистка группы Kaoma, известной по хиту 1989 года «Ламбада». Как сообщает «Российская газета», обгоревший труп был обнаружен в машине рядом с домом певицы в Сакуареме, штат Рио-де-Жанейро.

Ранее в пожарную службу поступил вызов о горящем автомобиле. Полиция рассматривает в том числе версию убийства артистки.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро, в 1985 году вошла в состав франко-бразильской поп-группы Kaoma, а спустя четыре года стала знаменитой с песней Lambada и альбомом World Beat.