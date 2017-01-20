​Игорь Шувалов поставил диагноз российской экономике: здорова

Российская экономика в целом выглядит здоровой: с оптимистичными речами выступил вице-премьер Игорь Шувалов, который находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«В целом ситуация выглядит достаточно здоровой, и, если говорить откровенно, мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного «пузыря» ни на одном рынке: ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, то есть на фондовом рынке, — нигде, — заявил он в ходе своего выступления, его слова приводит RNS. — Абсолютно стерильная ситуация. Мы готовы к тому, что вот-вот начнется серьезное движение прямых иностранных инвестиций».

Интересно, что с россиянином согласились и иностранные участники форума. Так, основатель американской инвесткомпании Bridgewater Associates Рэй Далио, выступавший после Шувалова, сказал: «Я согласен с господином вице-премьером: у них вообще нет «пузырей».