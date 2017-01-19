​В 2016 году прокуроры Югры помогли получить жителям округа 670 млн рублей зарплаты

Прокуратура Югры подвела итоги надзорной деятельности в сфере защиты прав граждан на своевременное получение заработной платы и привлечения к ответственности работодателей-неплательщиков за 2016 год, сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году прокуроры выявили в этой сфере свыше 3,8 тысяч нарушений закона. Для их устранения внесено 342 представления, объявлено 70 предостережений, направлено в суды почти две тысячи исковых заявлений. По актам реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 582 должностных лица. Кроме того, по итогам прокурорских проверок, возбуждено 15 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, шесть из них уже направлены в суд, четыре лица судом признаны виновными в совершении инкриминированных преступлений.

В результате принятых прокурорами мер совместно с уполномоченными органами власти в указанном году погашены долги по зарплате перед работниками предприятий и организаций различных форм собственности на сумму более 670 млн рублей.