​Наталья Комарова отметила положительную динамику развития округа в прошлом году

На заседании правительства Югры обсудили отчеты департаментов о деятельности за 2016 год и утверждили отчет о деятельности самого правительства. Документ подготовлен на основании отчетов исполнительных органов власти, содержащих информацию о ситуации в отрасли, направлениях и результатах развития, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Данные, приведенные в документе, говорят о том, что почти по всем ключевым показателям наш округ в «плюсе» по отношению к прошлому году. Это обеспечено качеством управления, так как к нему привлекаются общественность и негосударственный сектор. Так, в рассмотрении отчетов принимают участие члены общественных советов, Общественной палаты, профессиональное сообщество, журналисты», - подчеркнула губернатор Наталья Комарова.

По оценкам президента общественной организации «Спасение Югры» Людмилы Алферовой, реализация государственных программ в регионе достигла высокого уровня. В ходе обсуждения она выступила с предложениями на 2017 год. Одно из них касалось внесения изменений в статью о единовременных выплатах при рождении ребенка. «Сегодня она распространяется на тех людей, которые проживают на территории традиционного природопользования. Нам бы хотелось, чтобы такая мера могла использоваться и для представителей сельских поселений», - сказала Людмила Алферова. Еще одно касалось упорядочения процедуры выдачи документов, подтверждающих национальную принадлежность к коренным народам. Они приняты правительством округа к рассмотрению.