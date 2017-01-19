​Власти: В процессе укрупнения медицинских учреждений Югры ошибок допущено не будет

В Югре продолжится работа по укрупнению медицинских учреждений. Оптимизацию их структуры обсудили в четверг, 19 января, на заседании правительства региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Югра та территория, где многих ошибок реструктуризации удалось избежать. За три года в ходе оптимизации число медицинских учреждений изменилось со 114 до 97, произошло укрупнение учреждений. Возьмем для примера Кондинский район, где мы недавно побывали. Отдельные небольшие участковые больницы в Мортке, Болчарах, Куминском не ликвидируются, а становятся подразделением большой многопрофильной больницы. Материальная база используется также эффективно, как прежде, все медицинские работники трудятся на своих местах, население получает медицинские услуги», - рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Общественную оценку проделываемой работе дала член общественного совета при департаменте здравоохранения Югры Тамара Овечкина. «Наш общественный совет старался как можно больше населения привлечь к обсуждению данной темы. Начиная с 2014 года в Югре часть маленьких, маломощных больниц, не имеющих перспективы развития, были присоединены к более крупным. Все решения продумывались. И это позволило нашему округу избежать тех ошибок, которых не избежали другие субъекты Российской Федерации. Мы максимально сохранили все, что у нас имеется. Ни одно медицинское учреждение не прекратило работу. Отсутствие жалоб населения – это и есть результат общественных обсуждений и совместной работы. Общественники готовы помогать департаменту здравоохранения и в дальнейшем. Работа продолжается. В ближайшее время предстоит присоединение больницы села Угут, которая находится в Сургутском районе, а территориально ближе к Пыть-Яху, к другому медицинскому учреждению. Это изменение пройдет в интересах населения, позволит повысить доступность и качество медицинского обслуживания»,- отметила она.