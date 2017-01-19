​У 69 процентов жителей Югры открыты розничные кредиты

По данным на 1 декабря, в Югре 69 процента экономически активного населения имеют розничные кредиты. За год их прирост составил один процент. В Тюменской области закредитовано 70 процентов населения, что на три процента выше уровня прошлого года. На Ямале этот показатель равен 54 процентам, прирост составил два процента. Данные исследования исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ) публикует РБК-Тюмень.

Величина среднего размера долга на одного заемщика по всем открытым кредитам в Тюменской области составляет 222,592 тыс. рублей (+2%). В Югре средний долг равен 409,8 тыс. рублей (в 2015 году был выше — 421,3 тыс. рублей). В ЯНАО этот показатель равен 312,1 тыс. рублей (в 2015 году — 330,1 тыс. рублей).

В целом же по России доля экономически активного занятого населения с открытыми кредитами в целом по России выросла с 59 до 61 процента. Количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на пять процентов: с 42,6 до 44,7 млн. человек.