​В Югре за год снизилось количество ДТП, случившихся по вине неопытных водителей

В Югре в 2016 году на 7,7 процента снизилось количество автоаварий, произошедших по вине неопытных водителей. Число пострадавших в них уменьшилось почти на 21 процент. Такие данные приводит пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

Чаще всего аварии по вине начинающих водителей со стажем вождения менее двух лет регистрируются в Нижневартовске, где произошло 31 автоавария, а пострадали 43 человека, и в Сургуте. Здесь случилось 37 ДТП, в которых один человек погиб и 44 пострадали. Рост автоаварий с участием «молодых» водителей зарегистрированы в Мегионе, Югорске, Пыть-Яхе, Урае, в Белоярском и Нефтеюганском районах.

По вине выпускников автошкол, расположенных на территории Югры, зарегистрировано 111 ДТП, в которых семьчеловек погибли и 144 получили ранения.

«Окружная Госавтоинспекция советует новоиспеченным водителям не переоценивать свои возможности и придерживаться безопасного стиля управления транспортным средством», - отметили в пресс-службе ведомства.