​Штормовое предупреждение в Югре продлено еще на сутки: метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости

Специалисты Ханты-Мансийского гидрометеоцентра продлили штормовое предупреждение на пятницу, 20 января. По прогнозу синоптиков, в Югре ожидается ветреная погода: ветер южных направлений 7-12 метров в секунду, днем в центральных районах с усилением до 13-18 метров в секунду. Также ожидается снежная метель, из-за которой на дорогах образуются снежные заносы, а видимость ухудшится.

Температура ночью составит минус 15-20ºС, С, при прояснениях до минус 25ºС, днем — минус 10-15 ºС, местами до минус 20 ºС.