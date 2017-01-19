​Для становления экономики нового поколения в Югре создадут Фонд научно-технологического развития

В Югре создадут Фонд научно-технологического развития, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Решение принято правительством автономного округа на очередном заседании, которое состоялось 19 января в столице региона.

«Это обусловлено необходимостью создания инфраструктуры по реализации национальной технологической инициативы и решения задач по развитию экономики нового технологического поколения, поставленной в декабрьском послании Президента России. Самое важное – это выстроить образовательное и технологическое ядро развития экономики. Сейчас в Югре существуют все предпосылки для создания такого «инновационного лифта», - прокомментировала решение глава региона Наталья Комарова.

Одним из верхних уровней такого «инновационного лифта» станет проектируемый инновационно-образовательный центр в Сургуте, сопровождением создания которого в том числе займется новый Фонд. По словам директора департамента образования Любви Ковешниковой, целями Фонда станут организация и консолидация всех заинтересованных образовательных организаций. «Он будет обеспечивать научно-технологическое развитие, содействовать органам государственной власти округа в реализации научно-технической политики», - добавила она.