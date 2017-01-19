​Конституционный суд разрешил России не платить экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро

Конституционный суд разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека, сообщает РИА Новости. В решении КС говорится, что это «единственный способ не нарушить Конституцию».

«Выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости», — сказал глава КС Валерий Зорькин.

При этом Россия вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам ЮКОСа на основе доброй воли, сказано в постановлении.

По словам Зорькина, «Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства». Он признал европейскую систему защиты прав человека фундаментальной и в связи с этим призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

ЕСПЧ в июле 2014 года обязал Россию выплатить компенсации бывшим акционерам ЮКОСа за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.