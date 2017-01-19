​Сотрудница банка в Октябрьском районе взяла в кредит более миллиона рублей за клиентов

Сотрудница Ханты-Мансийского банка в поселке Унъюган Октябрьского района с марта 2015 года по март 2016 года оформляла кредитные карты, используя данные клиентов организации, и пользовалась деньгами по своему усмотрению. За год она потратила больше миллиона рублей, принадлежащие кредитному учреждению.

В отношении злоумышленницы возбуждено сразу два уголовных дела. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и в незаконном использовании сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца. Прокуратура передала дело в суд с обвинительным заключением, сообщает пресс-службе окружного надзорного ведомства.