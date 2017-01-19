​До 2020 года 3700 многодетных семей Югры получат социальные выплаты взамен земельных участков

В 2016 году в рамках государственной программы «Сотрудничество» для нужд Югры приобретено 15 объектов недвижимого имущества. В пяти нежилых помещениях в Югорске, Нижневартовске, Нягани и Ханты-Мансийске размещены офисы врачей общей практики. Об этом в ходе подведения итогов года рассказал директор департамента по управлению государственным имуществом Анатолий Уткин, сообщается на admhmao.ru.

По его словам, в прошлом году многодетным семья было предоставлено более 300 участков. Также в минувшем году в округе утвержден порядок предоставления социальной выплаты взамен бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков. До 2020 года запланировано обеспечить социальными выплатами более 3700 многодетных семей Югры.