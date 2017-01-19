​На трассе «Сургут — Нижневартовск» столкнулись ВАЗ и Land Cruiser, пострадали два человека // ФОТО

В среду, 18 января, около 19.00 в Нижневартовском районе на 148 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» столкнулись ВАЗ и «Тойота Ланд Крузер». Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры, легковушку занесло, выкинуло на встречку, где она и врезалась во внедорожник. В результате ДТП 34-летняя пассажирка «Тойоты», а также водитель и 37-летний пассажир «ВАЗа» получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры