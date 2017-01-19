16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,1830   EUR  63,2252  

​Минфин: Дополнительные нефтегазовые доходы тратить не следует

Предложение уже поддержано президентом

В Минфине заявили, что правительство не намерено тратить дополнительные нефтегазовые доходы на финансирование расходы бюджета: об этом глава ведомства Антон Силуанов говорил накануне, сообщает «Прайм».

Идея, которая предполагает перенаправление этих доходов на сокращение траты резервов, уже поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, отметил он.

Если цены на нефть будут сохраняться на высоком уровне, Минфин не станет средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2017 году.

В ведомстве рассчитывают, что при цене в 50 долларов за баррель дополнительные доходы бюджета составят один триллион рублей в 2017 году.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:32, просмотров: 126, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Крепни, рубль! // ИНФОГРАФИКА

​Крепни, рубль! // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru хранит свои сбережения в родной валюте
Редакция СИА-ПРЕСС 18 января в 14:07
229 0
​Купайтесь правильно!

​Купайтесь правильно!
Крещение: советы бывалым и новичкам ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ
Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики 18 января в 09:56
376 0
​Праздники прошли. Рынки приходят в себя

​Праздники прошли. Рынки приходят в себя
Упадет ли рубль? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 17 января в 11:48
302 0
Олег Владимиров

​Греческий интернационал в Сургуте
Очень многое в матче, который состоится в среду, 18 января в зале «Премьер-Арены», будет зависеть от болельщиков – мы призываем сургутян прийти и поддержать свою команду!
Олег Владимиров 16 января в 21:21
518 0
Пять уголовных дел за аварию

Пять уголовных дел за аварию
​Прокуратура подвела предварительные итоги расследования автокатастрофы под Ханты-Мансийском
Ева Рудион 16 января в 17:43
814 2
​Сюжет дня: Сыктывкарский инвалид получил квартиру с останками предыдущего владельца // ВИДЕО 18+

​Сюжет дня: Сыктывкарский инвалид получил квартиру с останками предыдущего владельца // ВИДЕО 18+
Редакция СИА-ПРЕСС 16 января в 12:27
576 0
​Убийства животных продолжаются

​Убийства животных продолжаются
В Стрежевом перед Новым годом расправились с восемью собаками — стерилизованными и чипированными
Александр Твардовский 16 января в 11:10
370 1
​Место советскому мифу

​Место советскому мифу
Был ли сам народ стадом? Конечно, нет. Ведь когда коммунисты в середине 80-х ослабили оковы, снизили градус пропаганды, дали минимум гражданских свобод, от стадного состояния немедленно и след простыл.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 16 января в 09:45
730 30
​Очаровательная ложь? // ФОТО 18+

​Очаровательная ложь? // ФОТО 18+
Зою пытали, избивали, потом повесили. Ее тело провисело еще месяц. Фашисты глумились над ней даже мертвой...
Елена Курилова, журналист 16 января в 09:10
1245 28
​Псевдоисторическая возня

​Псевдоисторическая возня
Советские мифы и легенды во многом, мягко говоря, надуманны. У многих трезво мыслящих людей они вызывают раздражение одним своим напоминанием. Не понимать этого государственные пропагандисты не могут...
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 13 января в 14:52
1163 18
​Гаражи: выйти из тени

​Гаражи: выйти из тени
Как решить проблему использования ГСК в Сургуте не по назначению
Андрей Заборщиков, читатель siapress.ru 13 января в 11:01
1200 8
​От боярышника отбоярились // ИНФОГРАФИКА

​От боярышника отбоярились // ИНФОГРАФИКА
Подавляющему большинству голосующей аудитории siapress.ru отравление спиртовой настойкой не грозит
Редакция СИА-ПРЕСС 13 января в 10:19
392 0
Олег Владимиров

​Место подвигу
Отстаньте, действительно, уже от Космодемьянской, а? Человек погиб мученической смертью, проявите хотя бы уважение, если других чувств не испытываете.
Олег Владимиров 12 января в 18:51
1118 6
​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА

​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА
Что будет на месте Дома пионеров — многим сургутянам уже всё равно
Юрий Нуреев 12 января в 11:23
947 8
Сволочи

Сволочи
Как толпа мужиков глумится над мёртвой девушкой
Елена Курилова, журналист 12 января в 11:03
3450 52
Олег Владимиров

​Почему так много Америки?
Жить без Америки в информационном пространстве и скучно, и опасно. Опасно как раз потому, что скучно. «Как там в России?» – «Воруют»: тут со времен Карамзина ничего не поменялось. А когда нет изменений, становится невыразимо скучно, не правда ли?
Олег Владимиров 11 января в 17:35
928 7
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика