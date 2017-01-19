​Минфин: Дополнительные нефтегазовые доходы тратить не следует

В Минфине заявили, что правительство не намерено тратить дополнительные нефтегазовые доходы на финансирование расходы бюджета: об этом глава ведомства Антон Силуанов говорил накануне, сообщает «Прайм».

Идея, которая предполагает перенаправление этих доходов на сокращение траты резервов, уже поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, отметил он.

Если цены на нефть будут сохраняться на высоком уровне, Минфин не станет средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2017 году.

В ведомстве рассчитывают, что при цене в 50 долларов за баррель дополнительные доходы бюджета составят один триллион рублей в 2017 году.