Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возобновить проверку цен в кафе российских аэропортов, сообщает РИА Новости. Такое решение глава ведомства Игорь Артемьев принял в ходе встречи с сенаторами Совета Федерации в рамках правительственного часа. «Спасибо за совет, мы займемся сейчас этим с удовольствием снова», — сказал Артемьев, отвечая на вопрос одного из сенаторов, почему антимонопольное ведомство не проверяет ценообразование в кафе российских аэропортов. Он напомнил, что ранее ФАС уже проводила подобные проверки.
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
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18 января в 19:40, просмотров: 171, комментариев: 0
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