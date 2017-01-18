ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возобновить проверку цен в кафе российских аэропортов, сообщает РИА Новости. Такое решение глава ведомства Игорь Артемьев принял в ходе встречи с сенаторами Совета Федерации в рамках правительственного часа. «Спасибо за совет, мы займемся сейчас этим с удовольствием снова», — сказал Артемьев, отвечая на вопрос одного из сенаторов, почему антимонопольное ведомство не проверяет ценообразование в кафе российских аэропортов. Он напомнил, что ранее ФАС уже проводила подобные проверки.