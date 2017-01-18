​В России могут открыть кризисные центры для семейных тиранов

В России могут появится кризисные центры для реабилитации мужчин, поднявших руку на жену и детей. С таким предложением выступил замминистра образования Вениамин Каганов на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты прав детей. Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду проработать этот вопрос до 15 апреля, пишет «Российская газета».

Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак, тоже принимавший участие в заседании, обратил внимание на то, что по нашему законодательству человек может получать помощь только на добровольных началах. А значит, даже если создать такие центры и женщины будут обращаться туда с жалобой, сотрудники вряд ли смогут что-либо сделать. Принудительно поместить туда домашнего тирана будет возможно, только если внести соответствующие изменения в закон. В мировой практике подобные решения принимаются только судом, который, например, может отправить дебошира на принудительное психологическое лечение или заставить пройти курсы по контролю за гневом.