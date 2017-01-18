​Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман может вступить в губернаторскую гонку

Екатеринбургский градоначальник Евгений Ройзман, возможно, вступит в предвыборную борьбу за пост губернатора Свердловской области: об этом сообщает polit.ru, отмечая, что он сопровождал накануне нынешнего главу региона Евгения Куйвашева в его поездке в Москву — там тот, возможно, обсуждал именно вопросы участия в выборах.

Местные политологи отмечают, что вскоре Кремль должен решить вопрос, станет ли Куйвашев врио главы Свердловской области с правом на участие в выборах, или же вместо него будет выдвинут другой кандидат. Ройзману, говорят некоторые эксперты, может быть уготована роль соперника действующего губернатора.