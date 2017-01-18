​Михаил Селюков вручил награду Тюменской областной Думы работнице Сургутской городской клинической поликлиники №3

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил Сургутскую городскую клиническую поликлинику № 3. Михаил Викторович пообщался с трудовым коллективом медицинского учреждения и вручил Благодарственное письмо Тюменской областной Думы старшей медицинской сестре терапевтического отделения Марине Васильевне Шипигузовой за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. Марина Васильевна всю свою жизнь проработала в сфере здравоохранения, оказывая различные виды медицинской помощи. Также ею ведется активная работа по гигиеническому воспитанию населения. Только с 2014 года было проведено 12 лекций и издано 12 санитарных бюллетеней.

Михаил Селюков поздравил Марину Васильевну с заслуженной наградой и отметил: «Немаловажно, что в такой сфере жизнедеятельности как здравоохранение работают настоящие профессионалы своего дела, преданные и любящие свою профессию».