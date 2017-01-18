​Надежда Савченко предложила «сдать» Крым России, чтобы вернуть Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса надо «сдать» Крым России. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина». «Он [Крым] сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым – это очередное Приднестровье», – цитирует Саченко «Эхо Москвы» Отказаться от Крыма, по ее словам, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем еще и Донбасс». По словам депутата, другого мирного пути она пока не видит.

Заявлении Савченко прокомментировали в Кремле. «Россия делает все возможное, чтобы способствовать этому внутриукраинскому урегулированию. И здесь, конечно, чтобы в первую очередь сама Украина не отказывалась от этих республик, потому что такая абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса. И в этом-то как раз очень серьезная проблема», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.