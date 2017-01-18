​В Югре объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 19 января, в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления. По прогнозу Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, местами в округе ожидается ветер южных направлений порывами до 15 метров в секунду. Также может пройти снежная метель. Температура ночью составит минус 17-22 ºС, при прояснениях — минус 24-29 ºС, днем — минус 13-18 ºС, местами - до минус 24 ºС.

20 и 21 января ветер также будет дуть с юга, но уже не так сильно, ожидается снег. 20 января ночью температура составит минус 21-26 ºС, при натекании облачности — до минус 14-19 ºС, днем — минус 12-17 ºС, местами — до минус -23 ºС.