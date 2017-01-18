​В парламенте Санкт-Петербурга произошла потасовка из-за Исаакиевского собора // ВИДЕО

В парламенте Санкт-Петербурга произошла потасовка из-за разногласия по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. В среду, 18 января, в ходе обсуждения обращения к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу Исаакиевского собора РПЦ депутат от партии «Яблоко» Михаил Амосов попросил дать время на поправки, чтобы уточнить формулировки. Спикер парламента Вячеслав Макаров отказался это сделать.

После голосования, когда депутаты уже перешли к обсуждению следующего вопроса, Амосов встал со своего места, вышел в проход и без микрофона начал обвинять спикера в неуважении к коллегам. «Это не по-христиански, – заявил Амосов и начал скандировать. – Я за поправки, дайте сроки на поправки!».

«Выкрикивая лозунг, он начал ходить по залу заседаний. Спустя 5 минут его окружили депутаты из партии власти и попытались утихомирить. Двое депутатов Юрий Бочков и Сергей Купченко даже схватили за руки Амосова, однако депутат вырвался и продолжил выкрикивать свои требования. Стычка завершилась спустя несколько минут не в пользу Амосова», - описывает происходящее корреспондент «Фонтанки».

Впрочем, Макаров, в беседе с корреспондентом «Интерфакса» заявил, что инцидент исчерпан. «Была конструктивная дискуссия. В связи с тем, что градус напряжения зашкаливал, было несколько громче, чем всегда. В парламенте всегда должно быть напряжение, но это придает колорит и живость любому законодательному собранию», - отметил он.

Проект обращения к Мединскому поддержал 41 депутат , 8 проголосовали против, 1 воздержался.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченконазвал решенным вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен. Губернатор при этом подчеркнул, что здание сохранит музейные функции, вход в него, как прежде будет открыт представителям всех конфессий: об этом власти договорились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Таким образом, для посетителей ничего не изменится, отмечают в правительстве северной столицы.