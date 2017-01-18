​Заместитель главы Лангепаса, обвиняемый в получении взятки, три месяца скрывался от правоохранителей

Заместителю главы Лангепаса наконец удалось предъявить обвинение в получении взятки. Уголовное дело было возбуждено еще 6 октября 2016 года, однако все это время чиновник находился за пределами округа, скрывался от следствия и был объявлен в розыск.

«11 января 2017 года он был задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре, не уточняя обстоятельства задержания.

Уголовным делом в отношении высокопоставленного чиновника городской администрации занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Югре. По версии следствия, в июне и августе 2016 года заместитель главы администрации города Лангепаса, в рамках выдвинутых требований о передаче в качестве взятки 1,5 миллиона рублей, получил 1 миллион рублей от председателя совета директоров коммерческой организации, за совершение действий в пользу вышеуказанного юридического лица.

«В ходе расследования уголовного дела по месту жительства и работы подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, служебная и иная документация, имеющая значение для следствия», - уточнили в ведомстве.