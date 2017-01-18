​ВЦИОМ: Россияне одобряют задержание экс-губернаторов и министра, подозреваемых во взяточничестве

Большинство россиян с одобрением относятся к арестам бывших губернаторов Вячеслава Гайзера (55%), Никиты Белых (60%), Александра Хорошавина (62%), а также бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко (66%) и теперь уже бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева (67%). Таковы результаты опроса ВЦИОМ. Социологи спросили россиян об их отношении к коррупции.

Размышляя о мерах наказания для людей, дающих взятки, 38 процентов россиян, в первую очередь, назвали штраф. Другие меры считаются менее адекватными: запрет занимать руководящие должности (28%), тюремное заключение (20%), конфискация имущества (19%) и др. В отношении организаций, уличенных в коррупции, штрафные санкции также считаются одной из самых подходящих мер (34%), однако на первом месте все же предложение о полной проверке деятельности компании (37%). Тюремное заключение для руководителя организации назвали 20 процентов участников опроса.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%.