​Прокуратура потребовала уволить из детсада Мегиона воспитательницу с судимостью

В одном из детских садов Мегиона работала воспитательница с судимостью. Криминальное прошлое женщины вскрылось в ходе прокурорской проверки. Надзорное ведомство проверяло исполнения трудового законодательства в образовательных учреждениях в части запрета приема на работу граждан, имеющих или имевших судимость. Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, женщина была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Руководителю дошкольного образовательного учреждения поручили уволить воспитательницу, что он и сделал. Впрочем, это не избавило детсад от штрафа, который был назначен по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).