​В Югру доставили миллион фальшивых рублей // ФОТО

В Нефтеюганске задержаны подозреваемые в распространении фальшивых денежных купюр. Участники организованной преступной группы планировали сбыть целый ящик поддельных купюр достоинством в пять тысяч рублей на сумму один миллион рублей.

Раскрыть планы злоумышленников удалось сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Сургуту при поддержке Росгвардии в Югре. Участники ОПГ договорились с водителем попутного автомобиля, который ехал в округ из другого региона, что он доставит им посылку.

«Подозреваемые, двое мужчин 1989 и 1992 годов рождения, были задержаны в момент передачи им посылки в виде полиэтиленового пакета, в котором сотрудниками полиции были обнаружены денежные средства номиналом 5000 рублей с признаками подделки на общую сумму около 1000000 рублей, - рассказали в пресс-службе окружной полиции. - Установлена причастность к распространению фальшивых купюр еще двух злоумышленников 1994 и 1991 годов рождения. Все задержанные не работающие, ранее не судимы».

В отношении подозреваемых, которые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг». За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с выплатой крупного штрафа.

Напомним, фальшивые пятитысячные купюры изымались в крупных городах Югры и ранее. Сообщения о сбыте подделок участились в конце года. Так, в конце декабре 2016-го сургутская полиция сообщала об обнаружении четырех поддельных купюр достоинством 5000 рублей. В пресс-службе УМВД Югры уточняли, что поддельные купюры были выявлены в отделениях банков при пересчете денежной наличности , поступившей из торговых точек города.