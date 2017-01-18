​Неисправность, из-за которой в Урае отравились угарным газом десять детей, была обнаружена за девять месяцев до происшествия

Прокуратура Югры озвучила итоги проверки по факту отравления десяти детей угарным газом в Урае. Как оказалось, о том, что в доме неисправна дымоходная труба, было известно еще в марте 2016 года. Однако ни газовая служба, ни хозяева дома не предприняли ничего, чтобы исправить ситуацию.

«Из-за несоответствия дымоходной трубы установленным требованиям, в результате резкого перепада температур, в дымовой трубе образовалась наледь. Это привело к скоплению угарного газа в жилом помещении. Неисправности дымоходной трубы были установлены еще в марте 2016 года при проверке АО «Шаимгаз», обслуживающим газовое оборудование дома. Однако, несмотря на это организация не приостановила подачу газа», - пояснили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Газовое оборудование отремонтировали только после происшествия. В связи с выявленными нарушениями прокурор Урая внес директору АО «Шаимгаз» представление, которое находится на рассмотрении. Также по данному факту следственным органом проводится процессуальная проверка, ход которой контролируется прокуратурой.

Напомним,11 декабря 2016 года в Урайскую городскую клиническую больницу госпитализированы 10 детей, пострадавших от отравления угарным газом в частном жилом доме в микрорайоне Солнечном Урая.