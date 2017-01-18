​S7 Airlines объявил дату запуска своих рейсов из Новосибирска в Сургут и Нижневартовск

Самолеты S7 Airlines будут выполнять рейсы из Новосибирска в Югру в рамках летнего расписания полетов. По данным перевозчика, новые лайнеры Embraer 170-LR с 1 апреля полетят в Сургут, а со 2 апреля в Нижневартовск.

«Самолеты Embraer 170 будут базироваться в аэропорту Толмачево. Удачное расположение аэропорта Новосибирска позволяет нам наиболее эффективно соединять регионы, а пассажирам тратить меньше времени в пути, например, из городов Урала и Западной Сибири на Дальний Восток и в Среднюю Азию. Сейчас многие вынуждены планировать такое путешествие с пересадкой в Москве», - подчеркнул коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Данные авиалайнеры рассчитаны на перевозку 76 пассажиров в комфортабельном салоне экономического класса. Авиакомпания S7 Airlines станет в России первым эксплуатантом самолетов данного типа.