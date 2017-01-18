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​Жителей Югры призывают привиться от опасного заболевания, от которого в округе погибли шесть человек

В медорганизации Югры поступила вакцина от гепатита «В». Врачи призывают жителей округа использовать появившуюся возможность и привиться от опасного заболевания. Данные статистики неутешительны: в городах и поселках региона заболеваемость гепатитом «В» по сравнению с 2015 годом не снижается. В Лангепасе выросло заражение гепатитом в два раза, носителей вируса выявлено больше. Вирусный гепатит «В» послужил причиной смерти шести человек в округе.

«Распространение гепатита в России приобрело характер эпидемии. Заболевание склонно давать серьезные отдаленные осложнения в виде цирроза и рака печени. Все это ведет к инвалидности и ранней смертности. Люди думают, что заразиться гепатитом не смогут - они живут вполне в благополучной семье, не употребляют наркотики, и с кровью нигде не пересекаются. А это опасное заблуждение. Поэтому, вакцинация против гепатита «В» представляется полезной и необходимой», - отмечают в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Если дети в округе практически все защищены от вируса гепатита «В», получают они ее согласно Национального календаря прививок, то о себе после 18 лет граждане позаботиться могут только сами, напоминают специалисты. На данный момент прививка против гепатита «В» бесплатна и доступна. Для того, чтобы привиться, необходимо обратиться в прививочный кабинет в свою медицинскую организацию.

Взрослые могут привиться в любой момент, по желанию, по схеме 0 – 1 – 6: первая прививка, вторая – через месяц, и третья - через полгода. Если начата иммунизация, нужно сделать все три инъекции, иначе эффективного иммунитета от гепатита «В» организм не выработает.

Прививка против гепатита «В» противопоказана только людям, имеющим аллергию на хлебопекарные дрожжи. Обычно это выражается в аллергической реакции на все хлебобулочные и кондитерские изделия, квас, пиво и т.д. Также, стоит воздержаться от прививки в период острой простуды или иного инфекционного заболевания, до полного выздоровления. А вот после менингита все прививки откладываются на полгода. При наличии тяжелых заболеваний выбирается время прививок, поскольку патология других органов и систем не является противопоказанием для вакцинации. Обнаружение в крови вируса гепатита «В», не является противопоказанием для прививки, которая в этой ситуации будет просто бесполезна. Осторожно, и под тщательным контролем, вводят вакцину людям с аутоиммунными заболеваниями.

«Прививка от гепатита «В» является легкой, то есть переносится легко. В основном прививка вызывает ответные реакции в месте укола, к которым относятся: покраснение; небольшой узелок; неприятное ощущение в месте инъекции при совершении быстрых и интенсивных движений», - успокаивают медики.


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18 января в 10:57, просмотров: 216, комментариев: 0


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