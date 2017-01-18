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​В 2016 году в Югру на постоянное место жительства переехали более трех тысяч человек

В 2016 году в Югру переехали на постоянное место жительства и были трудоустроены 3250 человек. Это в 11,6 раз больше установленного годового плана. «Трудовые ресурсы автономного округа пополняются соотечественниками из числа квалифицированных специалистов, из которых 33 процента имеют высшее образование и 66 процентов – среднее профессиональное. Сотни бурильщиков, педагогов, ветеринаров, строителей, водителей, ранее проживающих за рубежом, теперь трудятся на предприятиях автономного округа. Реализация программы способствует обеспечению Югры квалифицированными кадровыми ресурсами», - говорится в годовом отчете директора департамента труда и занятости населения округа Алексея Варлакова.

Отчет опубликован на сайте правительства Югры. Из него следует, что в прошлом году ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа оставалась стабильной и контролируемой.

Уровень регистрируемой безработицы в округе самый низкий среди субъектов Уральского федерального округа — 0,57 процента экономически активного населения автономного округа. Также регион с 2012 года сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по показателю «доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности безработных граждан». В 2016 году 495 человек получили субсидию на организацию собственного дела. 67 предпринимателей, открывших собственное дело с помощью средств центра занятости, получили субсидию на создание 124 дополнительных рабочих мест. Кроме того, за этот период создано более 6860 квотируемых рабочих мест. Из них на сегодняшний день 5108 мест занято инвалидами, 1755 мест — вакантно. В 2016-м была выплачена задолженность по заработной плате 12253 работникам в размере 711,4 млн рублей.


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18 января в 10:21, просмотров: 154, комментариев: 0


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