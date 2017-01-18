​Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии обновленного аэропорта «Рощино» // ФОТО

Накануне в Тюмени состоялось торжественное открытие обновленного аэропорта «Рощино». На мероприятии присутствовали министр транспорта РФ Максим Соколов, полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Реконструкция авиагавани велась с 2008 года. На первом этапе было выполнено строительство инженерной инфраструктуры, затем проводилась реконструкция здания аэровокзала, привокзальной площади и перрона. По словам министра транспорта, в аэропорту серьезно улучшена безопасность.

«Аэропорт Рощино станет одним из узловых аэропортов России, ведутся работы над расширением маршрутов межрегионального сообщения, уже многое сделано для улучшения качества обслуживания и комфорта пассажиров. Все это позволит повысить авиационную мобильность жителей, наладить более тесные экономические связи с регионами России и зарубежными странами», - сказал Игорь Холманских.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что в среднегодовом объеме перевозок аэропорта югорчане составляют десятую часть, поэтому руководство округа заинтересовано в предоставлении для жителей качественных услуг в сфере перевозок. Обновленный аэропорт, по мнению главы автономного округа, отвечает всем необходимым требованиям и будет востребован как представителями бизнеса, так и туристами.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев выразил уверенность, что обновленная воздушная гавань Тюмени сможет претендовать на позицию одного из узловых аэропортов России. «Тюмень исторически была региональным хабом, особенно в период освоения Севера. Пора вернуть ему былую славу. Это амбициозная задача, но перспективная. Будем расти за счет пассажиров из Тюмени и Тюменской области, расширять сетку межрегионального сообщения», – цитировала Владимира Якушева его пресс-служба.

Новый аэровокзальный комплекс будет соответствовать самым жестким требованиям авиакомпаний. Время обслуживания рейса сократится и займет не более 50 минут. Пропускная способность аэропорта увеличится с 250 до 600 человек в час — это позволит «Рощино» принимать пять миллионов пассажиров в год при соблюдении высокого качества.