​В Югорске в ДТП погиб пешеход // ФОТО

За минувшие сутки, 17 января, в Югре произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек. В одной аварии погиб человек, сообщает пресс-служба ГИБДД округа. Она произошла в Югорске около часа ночи. 33-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», совершил наезд на пешехода 1974 года рождения. В результате пешеход скончался на месте происшествия.
Фото пресс-службы ГИБДД Югры
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