С понедельника, 16 января, в учреждениях Нягани введен масочный режим для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ. Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ среди населения города. Кроме того, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, накануне введены профилактические меры в Няганской окружной больнице. В частности, запрещены посещения пациентов родственниками, а самим пациентам без необходимости нельзя покидать отделения. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре, которые сдержали морозы и долгие каникулы, ожидается на этой неделе.
В одном из городов Югры ввели масочный режим из-за распространения гриппа и ОРВИ
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16 января в 22:12, просмотров: 112, комментариев: 0
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