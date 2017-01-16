​В одном из городов Югры ввели масочный режим из-за распространения гриппа и ОРВИ

С понедельника, 16 января, в учреждениях Нягани введен масочный режим для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ. Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ среди населения города. Кроме того, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, накануне введены профилактические меры в Няганской окружной больнице. В частности, запрещены посещения пациентов родственниками, а самим пациентам без необходимости нельзя покидать отделения. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре, которые сдержали морозы и долгие каникулы, ожидается на этой неделе.