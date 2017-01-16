​В администрации Мегиона кадровые рокировки: у Олега Дейнека появился первый вице-мэр

Глава города Мегиона Олег Дейнека начал 2017 год с кадровых перестановок. На должность первого заместителя градоначальника назначен Денис Мамонтов. Ранее он около двух лет занимал должность заместителя главы города по территориальному развитию.

Мамонтова представили в новой должности во время аппаратного совещания, которое провел Олег Дейнека. Перед своими заместителями глава города поставил амбициозные планы на текущий год. Так, например, запланировано начало строительства школы на 300 мест в Высоком, а к 2018 должно быть все готово, чтобы начать возведение школы на 1600 мест в XX микрорайоне города. Оба объекта включены в адресную инвестиционную программу автономного округа.

Также, как сообщили в пресс-службе администрации города, в настоящее время ведутся мероприятия по подготовке к строительству мостового перехода через Сайму по проспекту Победы.