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Спасатели Югры совершили за 2016 год больше 2700 выездов

На выполнению мероприятий по госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 – 2020 годы» предусмотрено более 2,3 млрд рублей. Все предусмотренные мероприятия исполнены на 99 процентов. Итоги проделанной за год работы подвел директор департамента гражданской защиты населения Ярослав Чубаров.

«Большую работу провел коллектив «Центроспас-Югория». Подразделения спасательной базы совершили в общей сложности 2722 выезда: на пожары, ликвидацию последствий ДТП, оказание экстренной помощи в быту, поисково спасательные работы в природной среде и водной акватории, поисково-спасательные работы с проведением водолазных спусков. В результате было спасено 298 человек, почти в два раза больше чем в прошлом году. Благодаря профессионализму сотрудников в минувшем году количество пожаров снизилось на 4,5 процента, количество погибших на 7,5 процента», - цитируют Чубарова на admhmao.ru.

Руководитель департамента напомнил, что в 2016-м введены в эксплуатацию два пожарных депо в поселках Ярки Ханты-Мансийского района и Куть-Ях Нефтеюганского района, а также приобретены восемь автомобилей пожарной техники, боевая одежда, средства связи и другое необходимое оснащение и оборудование для пожарных подразделений.


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16 января в 21:07, просмотров: 119, комментариев: 0


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