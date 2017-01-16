​За две недели больше 200 жителей Югры обратились к медикам из-за обморожений

За первые две недели 2017 года, когда в Югре стояла аномально низкая погода, за медицинской помощью обратились более 200 жителей округа с холодовыми травмами. 50 человек были госпитализированы с переохлаждениями и обморожениями различных частей тела. Данные департамента здравоохранения округа публикует «Интерфакс-Урал». Среди пострадавших из-за морозов — 20 детей, одному из них понадобилось стационарное лечение. Чаще всего у детей были травмы носа и щек.