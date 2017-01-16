Российский рынок автомобилей с пробегом в 2016 году вырос на шесть процентов, подсчитали аналитики «Автостата». В прошлом году было продано 5,19 млн подержанных машин. Лидером вторичного рынка стала отечественная «Лада», на долю которой пришлось около 28 процентов от общего объема. В количественном выражении это составило 1,45 млн машин, что на 3,6 процента ниже результата годичной давности. Лучшей среди иномарок осталась японская Toyota, третье место занял другой японский бренд – Nissan.
В 2016 году российский рынок подержанных автомобилей вырос на шесть процентов
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