​В 2016 году российский рынок подержанных автомобилей вырос на шесть процентов

Российский рынок автомобилей с пробегом в 2016 году вырос на шесть процентов, подсчитали аналитики «Автостата». В прошлом году было продано 5,19 млн подержанных машин. Лидером вторичного рынка стала отечественная «Лада», на долю которой пришлось около 28 процентов от общего объема. В количественном выражении это составило 1,45 млн машин, что на 3,6 процента ниже результата годичной давности. Лучшей среди иномарок осталась японская Toyota, третье место занял другой японский бренд – Nissan.