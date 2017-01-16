Зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования привязали к среднемесячной зарплате работников этих фондов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Документ устанавливает, что условия оплаты труда председателей названных фондов «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ».
Зарплаты глав ПФР, ФОМС и ФСС привязали к средней зарплате их подчиненных
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