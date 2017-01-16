​Депздрав: Смертность от онкологических заболеваний в Югре в 2,5 раза ниже, чем в России

Врачи Югры ежегодно ставят диагноз «рак» порядка четырем тысячам жителей округа. По данным департамента здравоохранения округа, сейчас на учете у онкологов состоит более 25 тысяч человек. На первом месте по выявлению злокачественного образования стоит рак толстого кишечника, на втором месте – злокачественные образования легких, на третьем – рак молочной железы.

Между тем, статистические данные говорят о том, что окружные специалисты умеют оказывать квалифицированную помощь своим пациентам. «Смертность от онкологических заболеваний в Югре в 2,5 раза ниже, чем в целом по стране. В прошлом году благодаря химиотерапевтическому лечению врачи окружного онкоцентра продлили жизнь 2,5 тысячам пациентов. Курс лучевой терапии получили 1300 человек. Почти столько же больных было прооперировано», - рассказали в пресс-службе депздрава.

Пациентам проводятся химиотерапевтические, хирургические и радиотерапевтические методы лечения. Не допустить гибель пациента помогает и инновационное современное оборудование – гамма-нож. Сегодня в мире открыто 200 центров лечения гамма-нож, в России — три. С использованием стереотаксической радиохирургии только в Югре проведено порядка 500 операций. Нейрохирурги говорят, что это и не панацея от «рака», но все же считают, что будущее – за радиохирургией. В арсенале югорских онкологов есть и другие новации. К примеру, уже поставлены на поток операции по пересадке стволовых клеток. В 2014 и в 2015 году были удачно осуществлены пересадки красного костного мозга.

Югорскими врачами внедрены щадящие методики лечения, позволяющие избежать инвалидность пациентов, внедрены программы по ранней диагностики заболеваний. Ежедневно на базе окружного онкологического центра квалифицированную медицинскую помощь получают порядка 170 югорчан, страдающих онкозаболеваниями.