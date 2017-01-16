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​Капитал восьми богатейших людей мира сравнялся с капиталом половины человечества

Капитал 3,6 млрд беднейших людей мира составляет примерно 426 млрд долларов — в среднем по 118 долларов на человека. Те же 426 млрд долларов есть у восьми богатейших людей мира: Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио Ортеги ($67 млрд), Уоррена Баффета (60,8 млрд), Карлоса Слима ($50 млрд), Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6 млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд). Данные, содержащиеся в докладе экспертов международного объединения OXFAM, публикует РБК.

Аналитики выяснили, что поразивший мировую экономику кризис сделал самых богатых людей мира еще богаче. По подсчетам авторов отчета, в 2009–2016 годах совокупный капитал 793 богатейших людей мира рос на 11 процентов ежегодно, увеличившись с 2,4 трлн до 5 трлн долларов. Если темпы роста останутся прежними, то уже в ближайшие 25 лет на Земле может появиться первый триллионер.

Авторы доклада особо отмечают, что увеличение капиталов сверхсостоятельных людей происходит на фоне роста уровня глобальной бедности. По данным OXFAM, только за последний год доля беднейшей половины человечества в мировом богатстве сократилась почти вчетверо — с 0,7 до 0,2 процента. Примерно десять процентов человечества живут сейчас менее чем на 1,9 доллара в день, каждый девятый человек в мире голодает, а около трех млрд человек находятся за так называемой этической чертой бедности, то есть не имеют дохода, минимально необходимого для обеспечения нормальной продолжительности жизни.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 150, комментариев: 0


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