​В поездах дальнего следования появится Wi-Fi

В половине российский поездов дальнего следования до конца этого года появится Wi-Fi: точки доступа будут установлены в вагонах, пассажиры смогут получать мультимедийный контент на высокой скорости, сообщают «Известия».

Сейчас по стране следует около 500 таких поездов, говорят в «Федеральной пассажирской компании», их обслуживающей. Пока что пассажирам доступен сервис в «Сапсанах», «бегающих» между Санкт-Петербургом и Москвой, а также еще в некоторых фирменных поездах.

Предполагается, что при подключении к Wi-Fi пассажир сможет выходить на специальный сервер, на котором можно будет смотреть фильмы, слушать музыку, а также заказывать еду в вагоне-ресторане, изучать информацию о маршруте и прочее.