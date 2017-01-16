​Дмитрий Медведев впервые в твиттере лайкнул сообщение

Глава российского правительства Дмитрий Медведев проявил накануне активность в твиттере, впервые лайкнув сообщение другого человека. Оценку он поставил твиту пользователя Руслана Усачева, который отметил окончание очередного сезона сериала «Шерлок». Заметим, что Медведев ведет твиттер с 2010 года.

Сам пользователь удивился такому эксклюзивному знаку внимания со стороны премьер-министра и поинтересовался у того, как ему последняя серия фильма.

Ответа, однако, не последовало.