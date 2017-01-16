​«Детский мир» объявил об IPO

Российская сеть магазинов «Детский мир» проведет первичное публичное размещение акций на фондовой бирже (IPO), о чем говорится в сообщении сети.

Так, на биржу будут выпущены уже имеющиеся акции, дополнительной эмиссии не будет. Держателем контрольного пакета акций «Детского мира» останется АФК «Система».

Несмотря на важность сообщения, каких-либо подробностей и деталей не раскрывается: единственное, что известно, — то, что первичное размещение должно произойти в марте этого года (об этом ранее говорил глава «Системы» Владимир Евтушенков).