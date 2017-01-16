​Минобороны попросило прощения за гибель ансамбля имени Александрова

В соболезнованиях, выраженных родственникам погибших участников ансамбля имени Александрова, Министерство обороны попросило прощения за трагедию. Сегодня проходят похороны тех, кто находился в самолете ту-154, потерпевшем крушение 25 декабря прошлого года над Черным морем. Большинство артистов ансамбля хоронят за счет министерства на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков в своем выступении отметил: «Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим».