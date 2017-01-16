​В поселке Октябрьского района с жильцов незаконно брали плату за обогрев трубы холодного водоснабжения

С жителей посёлка Сергино Октябрьского района с 1 сентября 2016 года ресурсоснабжающая компания брала плату за обогрев трубы холодного водоснабжения. Граждане усомнились в правомерности таких действий и обратились в прокуратуру. Оказалось, что их сомнения вполне оправданы. Прокуратура района, проведя проверку, выяснила, что ресурсоснабжающая компания нарушает требования жилищного законодательства.

«Прокурор района направил в Октябрьский районный суд исковое заявление о признании действий ресурсоснабжающей организации по начислению и взиманию платы за указанную услугу незаконными и возложении обязанности устранить нарушения закона, прекратив начисление и взимание такой платы. Результат рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.