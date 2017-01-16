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​В Югре НКО получат 7,5 млн рублей на реализацию социальных проектов

Департамент социального развития Югры выделит 30 субсидий на сумму 7,5 млн рублей общественным организациям, которые планируют реализовать проекты по социальному обслуживанию, поддержке и защите граждан. Всего на рассмотрение экспертной комиссии было подано 47 заявок. Субсидии выделены на работу по социализации ветеранов и людей с ограниченными возможностями, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Например, в Сургутском районе общественная организация ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров за счет предоставленных средств проведет спортивно-оздоровительные мероприятия для граждан старшего поколения. В Нижневартовске региональная общественная организация «Замещающая семья» организует III Региональный творческий конкурс замещающих семей «Когда сердца живут одной судьбой». Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья» деньги будут потрачены на проведение регионального форума для семей, ожидающих ребенка, и регионального фестиваля отцов «Лучше папы друга нет!».

Не оставили без внимания и социализацию лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Региональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Путь к Себе» реализует на бюджетные средства проект по содействию бывшим заключенным «Рука помощи».

«Большинство авторов предложили конкретные социальные услуги, которые сегодня востребованы в округе – создание безбарьерной среды для инвалидов, досуг детей с особенностями развития, отдых и оздоровление людей старшего поколения, социализация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Общественные и иные некоммерческие организации Югры сегодня работают в этом секторе и приносят реальную пользу жителям автономного округа», - прокомментировала итоги рассмотрения заявок директор департамента социального развития Югры Мария Краско.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 152, комментариев: 0


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