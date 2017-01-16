​Материнский капитал получили в 2016 году 11 тысяч югорских семей

В 2016 году Пенсионным фондом России югорским семьям было выплачено почти 4,5 млрд рублей в качестве материнского капитала. Своим правом воспользовались более 11 тысяч семей.

«Традиционно, львиную долю денежных средств югорчане направили на погашение ипотечных кредитов. Сумма выплат в данном направлении составила 2,8 млрд рублей. На втором месте - улучшение жилищных условий без привлечения кредитных организаций - более 1 млрд рублей. На образование детей югорчане потратили из средств материнского капитала 114 млн рублей и 650 млн рублей было выплачено Отделением Пенсионного фонда России по Югре на единовременную выплату из средств МСК», - рассказала заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Югре Ольга Турнаева.

В 2016 году появилось новое направление для использования средств материнского капитала. Родители получили возможность оплачивать товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. По этому направлению в округе была произведена одна выплата. Семья из города Белоярский направила средства материнского капитала на приобретение велотренажера, предназначенного для тренировки опорно-двигательного аппарата для

В 2017 году сумма материнского семейного капитала составит 453 тысяч рублей. Для вступления в программу у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Направить средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.