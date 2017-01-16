​В массовом ДТП на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» пострадали шесть человек

В воскресенье, 15 января, в 20.24 на 710 километре федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошло столкновение автомобилей Mazda 3, Toyota Hilux и Toyota Junior. «На место происшествия выезжали две единицы техники, задействовано 10 человек от подразделений МЧС. В результате ДТП есть пострадавшие», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным пресс-службы УМВД Югры, водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Junior, от удара внедорожник отбросило назад, в результате чего он врезался в Toyota Hilux. В ДТП пострадали водитель и три пассажира «Мазды», а также водитель и пассажир «Тойоты», уточняет «Интерфакс-Урал».