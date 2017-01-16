​В Югре в столкновении кроссовера и грузовика погиб человек

За минувшие выходные в Югре произошло 13 серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека, один из пострадавших погиб. Авария с летальным исходом произошла в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД округа. На 64 километре автодороги «Нягань – Талинка» 48-летний водитель, управляя автомобилем «Лифан Х50», допустил столкновение с КамАЗом, двигавшемся в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, его 53-летний пассажир скончался на месте.
Фото пресс-службы ГИБДД Югры
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